İftar sonrası zehirlendiler! 30 kişi tedavi altında

Şahinbey ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden bazıları, iftardan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle yurt yönetimine başvurdu. İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 30 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırdı.
Zehirlenme olayını çektiği videoyla sosyal medyada duyuran bir öğrenci, yurtta akşam yemeğinde bulunan makarna ciğer yemeğinden zehirlenen kişilerin katın ağrısı ve kusma şikayetiyle yurdun bahçesine geldiklerini ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.