Haberler Yaşam Haberleri İftar sonrası zehirlendiler! 30 kişi tedavi altında
Giriş Tarihi: 4.4.2022 23:56 Son Güncelleme: 5.4.2022 01:16

İftar sonrası zehirlendiler! 30 kişi tedavi altında

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İftar sonrası zehirlendiler! 30 kişi tedavi altında

Gaziantep'teki bir kız öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Şahinbey ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden bazıları, iftardan sonra mide bulantısı ve baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle yurt yönetimine başvurdu. İhbar üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 30 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırdı.

Zehirlenme olayını çektiği videoyla sosyal medyada duyuran bir öğrenci, yurtta akşam yemeğinde bulunan makarna ciğer yemeğinden zehirlenen kişilerin katın ağrısı ve kusma şikayetiyle yurdun bahçesine geldiklerini ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İftar sonrası zehirlendiler! 30 kişi tedavi altında
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