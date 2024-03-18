İftara yetişmek için çıktığı yolda hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda iftar saatinde meydana gelen kazada, iftara yetişmek üzere aracıyla yola çıkan 28 yaşındaki İsmail Uygun'un kullandığı araç karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada karşıdaki araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken İsmail Uygun ise ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İsmail Uygun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uygun'un cenazesi Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.