Haberler Yaşam Haberleri İGART Sanat Projeleri Yarışmaları' nın ikincisi hayat geçiriliyor
Giriş Tarihi: 2.2.2023 16:38 Son Güncelleme: 2.2.2023 16:43

İGART Sanat Projeleri Yarışmaları' nın ikincisi hayat geçiriliyor

İGA İstanbul Havalimanı'ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART bünyesinde, sanata daha fazla yer açılması amacıyla başlatılan "İGART Sanat Projeleri Yarışmaları" serisinin ikincisi de hayata geçiriliyor. Ödülü 2 milyon TL olarak belirlenen yarışmanın birincisi olacak eser günde ortalama 300 bin yolcuya hizmet veren İGA' da yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunulacak. Ayrıca yarışma kapsamında ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine ise 50 bin TL katılım bedeli ödenecek. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlenen yarışmanın kazananı 20 Haziran 2023'de açıklanacak.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGART Sanat Projeleri Yarışmaları’ nın ikincisi hayat geçiriliyor

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın yabancı yolcuların Türkiye'ye ile ilk temas kurduğu noktalardan biri olduğunun altını çizerek "Dolayısıyla bu mekânda, Türkiye'mizin ve Anadolu'muzun tanıtımını da üstleniyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilk yarışmamızla genç sanatçılarımıza umut vadeden bir yolculuğa çıkmış, bunun geri dönüşlerini de çok nitelikli bir şekilde almıştık. Bugünse İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ikincisini hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız" diye konuştu. Samsunlu, hedeflerinin İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcuları sanatla, kültürleri de birbiriyle buluşturan bir konuma gelmesi olduğuna dikkat çekti.

KAZANAN ESER GELEN VE GİDEN TERMİNALİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise İGA İstanbul Havalimanı'nın ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olduğunu ifade etti. İGART Sanat Projeleri'nin şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların önerilerini merkeze alan açıklıkta kurgulanan bir yapıya sahip olduğunu dikkat çeken Koçan ikinci yarışmadaki kazanan eserin de terminaldeki D1- check-in bölgesinin ortasında, giden ve gelen yolcu terminallerini alt ve üst mekanlarını birbirine bağlayan yuvarlak boşluk alanda yer alacağını açıkladı.

İGART Sanat Projeleri Yarışmaları ilki 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılmış , 221 projenin katıldığı ilk yarışmayı ve 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi Betül Kotil'in 'Saya' nın Sesi' adlı eseri olmuştu.

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İGART Sanat Projeleri Yarışmaları' nın ikincisi hayat geçiriliyor
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