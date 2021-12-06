‘İglo yapıp kurtulduk’

Uludağ’da, zirve yürüyüşü yapmak isteyen 3 amatör dağcı, tipi ve siste kayboldu. 14 saatlik çalışmayla kurtarılan dağcılar, “kardan ev” yaparak hayatta kaldıklarını anlattı
BURSA'DA, hafta sonu kayak yapmak için Uludağ'a çıkan amatör dağcılar Ömür Büyüköztürk (49), Ali Can (48) ve Ahmet Çakırer (36), önceki gün zirveye yürümek için oteller bölgesinden ayrıldı. Ancak tipi ve sise yakalanan 3 arkadaştan Ali Can'ın ayağı burkuldu. Mahsur kalan 3 arkadaş, saat 15.00 sıralarında jandarmayı arayıp yardım istedi. 50 kişilik kurtarma ekibi, telefon bağlantısı da kurulan 3 arkadaş için harekete geçti. Fırtına ve yoğun sis altında 14 saat sonra 3 arkadaşa sağ olarak ulaşan ekipler, dönüş için havanın aydınlanmasını bekledi. Buldukları kulübeyi karla kapatıp yedek kıyafetlerini yakarak ısındıkları belirlenen 3 amatör dağcı, gün ağarınca oteller bölgesine indirilip sağlıkçılara teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan ve durumları iyi olan 3 arkadaştan Ömür Büyüköztürk, "Hava kötüleşince güzel yer bulduk ve kardan bir mağara yaptım" derken, Ali Can ise iglo (kardan ev) yaparak hayatta kalmayı başardıklarını söyledi. 3 arkadaşın, zirve yoluna izinsiz çıktıkları anlaşıldı. 3 amatör dağcı hakkında soruşturma başlatıldı.
İKİ AMATÖR DAĞCI DONARAK ÖLMÜŞTÜ 1 Aralık 2019'da, Uludağ'a tırmanmak isteyen amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan (31), kötü hava koşulları nedeniyle kaybolmuş 17 gün süren arama çalışmaları sonrası cesetleri bulunmuştu. Olay sonrası Uludağ'daki zirve tırmanışlarına kötü hava şartlarında izin verilmiyordu.