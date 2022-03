İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: Çok korktuk

'ŞU AN TEHLİKELİ, ÖNLEM ALINMASI ŞART'

Kendilerine avlanma yasağı konusunda dün uyarı yapıldığını anlatan Martin, "Gece gün batımından gün doğumuna kadar seyir yapmamız yasak. Biz de buna uyarak güneş doğduğu zaman çıktık, bu halde bile zor gördük. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıktık. Teknede 4 kişiydik. Allah korusun, çok ciddi bir olay atlattık. Aslında bütün tekneler atlattık. Onun yanından 6 tekne geçmiş ve görmemişler. Arkalarından geçtim bana denk geldi, gördüm. Bu şartlarda can güvenliğimiz daha önemli olduğu için balığa çıkamayız. Devletimizden yardım bekliyoruz, bugün çalışsaydık para kazanacaktık. Yanımızdaki arkadaşlarımız da bir şey kazanamadı. Yaptığımız masrafla kaldık. Şu an tehlikeli. Artık temizlenir mi, nasıl olur bilmiyorum. Önlem alınması şart. Bizim tek bildiğimiz iş bu. Fark edemeyebilirdik. Bugün bizi, denizde olan herkesi Allah korudu. Bulgaristan tarafından karayel ile poyrazla bunlar gelmeye devam edecek sanırım" dedi.