İHH 5 bin 943 kişiyle deprem bölgesinde

*1 milyon 459 bin 684 adet sıcak yemek

*5 milyon 352 bin 843 adet ekmek

*850 adet yardım TIR'ı ve kamyonu

*Bin 500 çadır

*196 bin 214 adet battaniye

*1 milyon 537 bin 376 adet su

*78 bin 861 adet hijyen kiti

*343 bin 559 kıyafet

*27 bin 866 adet bebek maması

*81 bin 425 adet bebek bezi

*589 bin 413 adet gıda ve ikramlık

*53 bin 969 adet eşya

*17 bin 498 kumanya paketi