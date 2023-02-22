İHH 5 bin 943 kişiyle deprem bölgesinde

İHH İnsani Yardım Vakfı deprem bölgelerinde 5 bin 943 arama kurtarma görevlisi ve acil yardım gönüllüsü ile faaliyette bulunmaya devam ediyor. Kapsamlı bir koordinasyon ile çalışan ekipler, enkazın tip, durum ve niteliğine göre 30 kişilik ekiplerden 100 kişilik ekiplere kadar farklı sayılarda ekiplerle çalışıyor.
Tamamı eğitimli ve bir kısmı gönüllü profesyonellerden oluşan arama kurtarma ekipleri çalışmalarında birçok teknolojik ekipmandan faydalanıyor. Ekipmanlar arasında hassas kırıcı ve kesiciler, pnömatik ve diğer tahkimat aletleri ve kütle kaldırma ekipmanları bulunuyor. Bunların yanı sıra en küçük sese dahi duyarlı sismik akustik hassas dinleme cihazları kurtarma ekiplerine hayati destek sağlıyor.
1 MİLYON 459 BİN 684 ADET SICAK YEMEK
İHH İnsani Yardım Vakfı, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırdı. İHH tarafından deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım çalışmaları şu şekilde:
*1 milyon 459 bin 684 adet sıcak yemek
*5 milyon 352 bin 843 adet ekmek
*850 adet yardım TIR'ı ve kamyonu
*Bin 500 çadır
*196 bin 214 adet battaniye
*1 milyon 537 bin 376 adet su
*78 bin 861 adet hijyen kiti
*343 bin 559 kıyafet
*27 bin 866 adet bebek maması
*81 bin 425 adet bebek bezi
*589 bin 413 adet gıda ve ikramlık
*53 bin 969 adet eşya
*17 bin 498 kumanya paketi