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Giriş Tarihi: 11.2.2023 23:12 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:59

İHH ekipleri 265 kişiyi enkazdan çıkardı

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri, depremin hemen ardından harekete geçti. İlk saatlerden itibaren yoğun çalışmalarda bulunan ekipler, şu ana kadar 265 kişiyi enkazdan kurtardı. Bin 447 kişiden oluşan 65 ekibin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İHH ekipleri 265 kişiyi enkazdan çıkardı

Depremin hemen ardından yardım çalışmaları için harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli şekilde yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH, bin 447 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi ve 2 arama kurtarma köpeği ile de depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, kimi zaman kendi hayatlarını tehlikeye atarak enkaz altında kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. İHH Arama Kurtarma Ekipleri'nin çalışmaları neticesinde şu ana kadar 265 kişi enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Ekiplerin çalışmaları farklı birçok noktada yoğun bir şekilde devam ediyor.

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İHH ekipleri 265 kişiyi enkazdan çıkardı
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