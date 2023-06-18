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Giriş Tarihi: 19.6.2023

İHH’den deprem bölgesine 6 bin hisse kurban eti

İHH’den deprem bölgesine 6 bin hisse kurban eti
İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tahir Güzelel, "Bağışçılarımızdan gelecek taleplere göre bu sayıyı arttırabiliriz. Öte yandan yine 11 ildeki yetim kardeşlerimize yönelik bayramlık kıyafet çalışması da yapacağız" dedi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 6 bin hisse kurban eti ve 20 bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıtmayı hedefliyor. Kilis Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tahir Güzelel, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren İHH olarak sahada olduklarını söyledi. Güzelel, koordinasyon merkezi bünyesinde bulunan aşevi, fırın ve lojistik deposuyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye dahil 48 ülkede kurban eti dağıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Güzelel, şunları kaydetti: "Bu sene 'Kurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir' sloganıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 48 ülkede kurban çalışması yapmayı hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde de toplamda 6 bin hisse kurban eti dağıtmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımızdan gelecek taleplere göre de bu sayıyı arttırabiliriz. Öte yandan yine 11 ildeki yetim kardeşlerimize yönelik bayramlık kıyafet çalışması da yapacağız. Şu anda hedeflediğimiz sayı 20 bin yetim kardeşimizi giydirip bu bayrama da mutlu girmelerini hedefliyoruz. Bağışçılarımızdan gelecek destekle de bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." Bir kurban hisse bedelinin 3 bin 700 lira olduğunu dile getiren Güzelel, bir çocuğun bayramlık kıyafet bedelinin ise 500 lira olduğunu ifade etti. AA

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İHH’den deprem bölgesine 6 bin hisse kurban eti
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