İhracatın kalp damarı: Edirne

Edirne'de bulunan sınır kapılarında giriş-çıkış sayıları arttı. Artan sayılarla birlikte yeni rekorlar kırıldı. Artan işlem hacmi ihracata ve ekonomik büyümeye de katkı sağladı. Yapılan yeni yatırımlar, modernize edilen sınır kapıları, geliştirilen yeni sistemlerle birlikte sınır kapılarındaki işlem hızı ve sayısı giderek artıyor. Geçişlerdeki hız dış ticareti de olumlu etkiliyor.Türkiye ekonomi modeli ile ihracat hızı arttı. Geçen yıl Edirne'den Avrupa'ya giriş çıkış yapan TIR sayısı günlük ortalama yüzde 15 artarak 1 milyon 638 bin 356'ya yükseldi. 2021 yılında bu sayı 1 milyon 425 bindi. Artan işlem hızı Avrupa'ya ihracata önemli katkı sundu. Türkiye'nin 2021'deki toplam ihracatı 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Sınır kapılarında artan ihracatla birlikte uzun tır kuyrukları oluştu. Edirne'de 2021 yılında günlük ortalama TIR çıkışı 1929 iken, 2022'de yüzde 14 artışla 2198'e yükseldi.Edirne'de bulunan 5 sınır kapısından 3'ü teknoloji ile donatılarak modernize edildi. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında işlem hızı iki katına çıktı. Bu durum gümrük geçişlerine yansıdı ve Avrupa'ya ihracata önemli katkı sundu. Yolcu aracı giriş çıkışı sayısı 2021 yılında 1 milyon 975 binden yüzde 69'luk artışla 3 milyon 336 bine yükseldi. 2021 yılında yolcu sayısı 8 milyon iken yüzde 71'lik bir artışla 13 milyon 692 bine yükseldi. Türkiye'nin 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşen 2021'deki toplam ihracatının sınır kapılarındaki yoğunluğu artırması TIR kuyruklarına da neden oldu. Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 2021'de günlük ortalama bin 929 iken yüzde 14 artışla 2022 yılında günlük ortalama çıkış yapan tır sayısı 2 bin 198'e yükseldi.