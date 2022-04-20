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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:34 Son Güncelleme: 20.4.2022 13:00

İhsan Öğretmen, yine kalplere dokundu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
İhsan Öğretmen, yine kalplere dokundu

Kars’ın Arpaçay ilçesinde bir köyde öğretmenlik yapan ve sosyal medyada yüz binlerce destekçisi olan İhsan Kartoğlu, bu defa da 8 yaşına giren bir öğrencisini mutlu etti. 8 yaşındaki Elif ile bir gün boyunca vakit geçiren  öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Video beğeni yağmuruna tutuldu.

Trabzonlu İhsan Kartoğlu, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçular Köyünde hem öğretmenlik yapıyor hem de çocukların doğal yaşantılarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Daha önce yaptığı projelerle gündeme gelen Kartoğlu, öğrencileri ile kurduğu özel bağı sosyal medya hesaplarından insanların beğenisine sunuyor. İnstagram hesabında 380 bini aşkın takipçisi bulunan genç öğretmenin attığı her video milyonlarca izleniyor. Kartoğlu, en son 8 yaşında giren Elif adında öğrencisi ile bir gün boyunca geziye çıktı. Köy evinden aldığı Elif'i önce bir mağazada istediği kıyafetleri alarak hediyeler alan Kartoğlu, daha sonra yemek ve eğlence kısımlarına geçti. En son evinde Elif için kestiği pasta ile sonlanan 1 dakikalık vido milyonlarca kez izlendi. 'Her şey bir öğretmeni sevmekle başlar, İyi ki doğdun Elif, iyi ki varsın güzel kızım' notuyla paylaştığı videoya, on binlerce de yorum geldi.

"HER ŞEY ÖĞRETMENİ SEVMEYLE BAŞLAR"

SABAH'a konuşan genç öğretmen İhsan Kartoğlu, 'Her şey öğretmeni sevmekle başlar' diyerek Elif ile bir gününü anlattı. Kartoğlu; "Elif, birinci sınıfa giden ve derslerinde oldukça başarılı olan bir öğrencim… Fakat doğum gününü şehir merkezinde kutlamamızın onun derslerindeki başarısıyla bir bağlantısı yok. Bu konu artık bizim bir rutinimiz haline geldi. Başarı kıstası koymaksızın öğrencilerimi iki yıldır düzenli olarak şehir merkezine götürüp mutlu etmeye çalışıyorum. Elif şehirde güzel vakit geçirdiğim belki de otuzuncu öğrencim. Bazen bir doğum günü oluyor, bazen sıradan bir gün… Önemli olan bir öğrencinin öğretmeniyle birlikte güzel vakit geçirmesi ve unutamayacakları bir gün yaşatmak... "Her şey bir öğretmeni sevmekle başlar" sözüne inanıyorum. Öğretmenini seven öğrencinin okul başarısının da kendiliğinden artacağını hem öğrencilik hayatımda hem de meslek hayatımda yaşayarak gördüm. Tabii bu gezileri gerçekleştirirken velilerimizden gerekli tüm izinleri almanın yanında çok büyük desteklerini de görüyorum. Elif'in doğum günü videosunu izleyenler görmüştür: Finalde pastayı babası Hamit abiyle üflüyoruz, annesi Figen abla bizi çekiyor. Onların desteklerini arkamda hissetmek gerçekten çok güzel… Yaptığımız etkinliklerin hiçbiri yardım konusu da değil. Çocukların ailelerinin ekonomik durumlarının çoğu insandan daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım sosyal medya paylaşımlarında da bu hususa özellikle dikkat ediyorum. Sosyal medyanın birleştirici gücünden faydalanarak destekçilerimizin bize hediye ettiği bir günü öğrencilerimle doyasıya yaşıyoruz. Öğrencilerim, velilerim ve ben bu durumdan çok mutluyuz. Paylaştığım gönderileri bir araya gelerek tebessümle izliyoruz. Bu etkinlik sayesinde onlarca öğrencimin mutluluğuna ortak oldum. Yaptığım paylaşımlarla da mesleğe olan bakış açımı geleceğin öğretmenlerine göstermek istiyorum. Unutmasınlar ki "Her şey bir öğretmeni sevmekle başlar."

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İhsan Öğretmen, yine kalplere dokundu
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