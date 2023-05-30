İki aile arasında ’arazi’ kavgasında 14 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent kırsal mahallesinde saat: 13.00'te meydana gelen olayda, Düzgün ve Otay aile fertleri arasında başlayan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada biri askeri personel 14 kişi yaralandı. Askeri personelin tarafları ayırmaya çalışan yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar; Ferhat Otay, Necmettin Otay, Talat Otay, Mehmet Sıddık Otay, Hilal Düzgün, Mehmet Düzgün, Yücel Çakmak (Uzman Çavuş), Halime Otay, Barış Düzgün, Abdo Otay, Mehmet Tahir Düzgün, Mehmet Düzgün, Barış Düzgün, İslam Altay, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mazıdağı ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Mahallede güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.