Haberler Yaşam Haberleri İki aile arasında 'arazi' kavgasında 14 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 30.5.2023 17:06 Son Güncelleme: 30.5.2023 17:14

İki aile arasında 'arazi' kavgasında 14 kişi yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallede bugün arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada aralarında bir uzman çavuşun da olduğu 14 kişi yaralandı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
İki aile arasında ’arazi’ kavgasında 14 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent kırsal mahallesinde saat: 13.00'te meydana gelen olayda, Düzgün ve Otay aile fertleri arasında başlayan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada biri askeri personel 14 kişi yaralandı. Askeri personelin tarafları ayırmaya çalışan yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar; Ferhat Otay, Necmettin Otay, Talat Otay, Mehmet Sıddık Otay, Hilal Düzgün, Mehmet Düzgün, Yücel Çakmak (Uzman Çavuş), Halime Otay, Barış Düzgün, Abdo Otay, Mehmet Tahir Düzgün, Mehmet Düzgün, Barış Düzgün, İslam Altay, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mazıdağı ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Mahallede güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topladı! İşte masadaki başlıklar
Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
Doktor Özgün Kaleoğlu'na şok: Başörtülü kadınları hedef almıştı!
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması
Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde kriz toplantısı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkadı
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
Hadi bayım başka kapıya
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
İki aile arasında 'arazi' kavgasında 14 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA