İki ailenin birbirine girdiği kavgada, 1 kişi öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Alakuzu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşların sopaların havada uçuştuğu kavgada 9 kişi yaralandı. Jandarma köyde mahallede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 48 yaşındaki Murat C. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga ile ilgili soruşturma başlatan Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin yaralandığı kavganın çıktığı Alakuzu Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri alan Jandarma, mahallenin giriş, çıkışlarını kontrol altında aldı.