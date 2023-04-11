İki araca çarpan kadın sürücü kendini cipine kilitledi

Ekipler, Y.P.'yi dışarı çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre ekiplere direnen Y.P., bir anda araç içerisinden çıkarak çekim yapan basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Çevredekilere de hakaret eden Y.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü ve alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

Y.P.'nin hem kendi aracında hem de çarptığı araçlarda hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı...