İki arkadaşı, bin lira için öldürmüşler

Çanakkale'ninBayramiç ilçesine, Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24), motosikletle giderken önleri kesilerek öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 4'e ulaşırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre Aydın ve Avcı, arkadaşları Ali G.'ye motosiklet almak için, Ahmet K., Coşkun Ö. ve Deniz B. ile Sarıot Köyü'nde buluştu.Birlikte yemek yiyip alkol aldıktan sonra, motosiklete karşılık, Ali G.'nin av tüfeğini takas etmeyi teklif etti. Tüfeği inceleyen Ahmet K. ve arkadaşları, üzerine bin TL daha istedi. Aydın ve Avcı ise teklifi kabul etmeyince aralarında küfürleşme yaşandı.İkili köyden ayrılırken, Ali G. diğerleriyle birlikte kaldı. Bu sırada Ali G.'nin tüfeğini alan Ahmet K., otomobiliyle 2 arkadaşın önünü kesip, camdan ateş ederek öldürdü.Pazarlığa konu olan ve köyde kalan motosikletin ise bir hafta önce Bayramiç Yediemin otoparkından çalındığı ortaya çıktı. Cinayette kullanılan tüfek ise bölgeye 8 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulundu.