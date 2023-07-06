İki aylık evli genç mühendis trafik kazasında hayatını kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesi Ürküt Köyü yönünden Patnos yönüne gitmekte olan Cahit İşleyen (22) idaresindeki minibüs, Kürekli Köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine jandarma ve ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ve iki aylık evli genç bilgisayar mühendisi Cahit İşleyen (22) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yavuz İşleyen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.