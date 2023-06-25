İki ayrı kazada, baba, anne ve 4 çocuk öldü

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da önceki gün Celal Mayda'nın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki bariyerlerin üstünde asılı kaldı. Kazada yaralanan 5 kişiden Haşim Demir ile çocukları Hivda Nur ve Muhammet Berat kaldırıldıkları hastanede öldü. Sürücü ve Osman Demir yaralı kurtuldu. Tokat'ın Almus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki anne Ş.Y. (34) ile çocukları B.E.Y. (12) ve E.M.Y. (6) can verdi. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri alevler içinde kaldı. Sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay, araç içinde yanarak hayatını kaybetti. Osmaniye'de önceki gece Ersin Kar'ın kullandığı otomobil önce refüje, ardından karşı şeride geçerek beton bariyere çarptı. Kar ve yanında bulunan Furkan Bebek öldü. Ahmet Fırat'ın (42) kullandığı hafif ticari araç Aksaray'ın Bozkır ilçesinde bariyerlere çarpıp takla attı. Kazayı gören doktor Hüseyin Batur, yaralıları ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün 9 yaşındaki kızı Havva hayatını kaybetti. Kayseri'de çiğköftecide kuryelik yapan Akif Zengin (15), elektrikli bisikletle siparişleri teslim ettikten sonra dönüş yolunda bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Öte yandan Bitlis, Kırıkkale, Antalya, Aksaray'daki ve Samsun'daki kazalarda da 5 kişi hayatını kaybetti.SABAH