Haberler Yaşam Haberleri İki çocuk annesi ekmek bıçağıyla öldürüldü! İhbarı yapan 71 yaşındaki koca gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.1.2024 18:33 Son Güncelleme: 8.1.2024 18:50

İki çocuk annesi ekmek bıçağıyla öldürüldü! İhbarı yapan 71 yaşındaki koca gözaltına alındı

Diyarbakır’da, 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Pervin Bal, evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbarı yapan 71 yaşındaki kocası N. Bal, polis tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İki çocuk annesi ekmek bıçağıyla öldürüldü! İhbarı yapan 71 yaşındaki koca gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Pervin Bal, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay 71 yaşındaki kadının kocası Bal'ın polise yaptığı ihbar üzerine ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki apartmanın 6'ncı katına gelen polis, içeri girdiğinde genç kadının kanlar içerindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cinayette kullanılan ekmek bıçağı incelenmek üzere emniyete götürüldü. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Pervin Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cumhuriyet Savcılığı ve Cinayet Masası polislerince başlatılan soruşturma devam ederken, ihbarı yapan koca N. Bal, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

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İki çocuk annesi ekmek bıçağıyla öldürüldü! İhbarı yapan 71 yaşındaki koca gözaltına alındı
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