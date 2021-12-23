İki doktor daha görevi başında saldırıya uğradı

MERSİN ve Bolu'da 2 doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Bolu'da eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne götüren Y.E.D.'nin eşi sıra beklemek istemediği için hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan Y.E.D., muayene odasına girerek göz doktoru Emre Bilgin'e yumrukla saldırdı. Aldığı darbeyle burnu kırılan Emre Bilgin'in şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Y.E.D. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde de ateşlenen çocuğunu Tarsus Devlet Hastanesi'ne götüren anne C.Y., acil servis doktoru Hüseyin Akdoğan ile çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla tartıştı. Bir süre sonra hastaneye gelen baba E.Y. ile yanındaki M.Y., Akdoğan'ı darp etti. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.Y., savcılıkça, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.