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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:59

İki genç kızı korumak istedi canından oldu! Ankara'da dehşete düşüren olay

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İki genç kızı korumak istedi canından oldu! Ankara’da dehşete düşüren olay

Ankara'da bir grup alışveriş merkezi önünde 2 genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine genç kızlar oradan geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan’dan yardım istedi. Olaya müdahil olan Kılıçdoğan kızları korumaya çalışırken grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybetti.

Ankara Yenimahalle İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde, iddiaya göre bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kız olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi. Grubu uyaran Kılıçdoğan ile grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlılar Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçilerce kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı

HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan tedavi gördüğü hastahanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işelmlerinin ardından sevk edildikleri mahkece tutuklandı.

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İki genç kızı korumak istedi canından oldu! Ankara'da dehşete düşüren olay
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