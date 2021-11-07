İki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenle kavga çıktı. İki tarafında silahlarını kullandığı kavgada 6 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve vatandaşlar tarafından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bayram Toker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.