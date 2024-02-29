Haberler Yaşam Haberleri İki gündür aranıyordu: Cansız bedeni gölde bulundu!
Giriş Tarihi: 29.2.2024 15:48

İki gündür aranıyordu: Cansız bedeni gölde bulundu!

Adana’da Mehmet Gani Üzgün’den haber alamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. İki gündür süren aramalarda, Üzgün’ün Seyhan Baraj Gölü’nde cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
İki gündür aranıyordu: Cansız bedeni gölde bulundu!

Adana'da yaşayan ve iki gün önce evden çıkan Mehmet Gani Üzgün'den haber alamayan yakınları polis ekiplerine başvuru yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede, Üzgün'ün en son Seyhan Baraj Gölü civarında görüldüğü anlaşıldı.

Bunun üzerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ve gemi adamlar gölde arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda bugün öğle saatlerinde Üzgün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzgün'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki gündür aranıyordu: Cansız bedeni gölde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA