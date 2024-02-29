İki gündür aranıyordu: Cansız bedeni gölde bulundu!

Adana'da yaşayan ve iki gün önce evden çıkan Mehmet Gani Üzgün'den haber alamayan yakınları polis ekiplerine başvuru yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede, Üzgün'ün en son Seyhan Baraj Gölü civarında görüldüğü anlaşıldı.

Bunun üzerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ve gemi adamlar gölde arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda bugün öğle saatlerinde Üzgün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Üzgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzgün'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.