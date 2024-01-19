İki ilde 12 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.