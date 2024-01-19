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Giriş Tarihi: 19.1.2024 15:49

İki ilde 12 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 12 mağdur kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
İki ilde 12 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün "fuhşa aracılık ve yer yemin etme" suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İki ilde 12 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
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