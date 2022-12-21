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Giriş Tarihi: 21.12.2022 00:30 Son Güncelleme: 21.12.2022 00:34

İki ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana ve Kahramanmaraş'ın birer ilçesinde bugün eğitime ara verildi

AA
İki ilde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.



ADANA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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İki ilde eğitime kar engeli
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