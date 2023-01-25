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Giriş Tarihi: 25.1.2023

İki kadın, boğazları kesilerek öldürüldü

İki kadın, boğazları kesilerek öldürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işsiz olduğu öğrenilen Sinan Uygun (41), evde alkol aldıktan sonra eşi Ummuhan Zerrin Uygun (38) ile tartıştı. Gözü dönmüş adam, eşini önce eşarbıyla boğmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca da bıçakla boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sinan Uygun ise gözaltına alındı. Hakkari'nin Bulak mahallesinde de Murat C., polisi arayarak eşi Muhbet C.'yi (31)evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi. Muhbet C.'nin cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Murat C. ile 1 kişi gözaltına alındı.

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İki kadın, boğazları kesilerek öldürüldü
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