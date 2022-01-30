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Giriş Tarihi: 31.1.2022

İki kadın Türkiye’nin çatısında

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İki kadın Türkiye’nin çatısında

Antalya’da, Ayşe Kalkan kendisi gibi hemşire arkadaşı Semra Keskin’le birlikte Ağrı Dağı’na tırmandı. Zirvede zafer pozu veren iki kadın, “Sırada Everest var” dedi

Antalya'da hemşire olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu 3'üncü kademe antrenörü de olan Ayşe Kalkan (50), geçen yıl Ağrı Dağı'na 2 kez kış tırmanış denemesinde bulundu.

3 BİN 500 METREDE KAMP
Birinde hava şartları, diğerinde ise arkadaşlarının rahatsızlanması nedeniyle zirve yapamadan geri döndü. Kalkan, geçen hafta 22 Ocak'ta ise kendisi gibi hemşire ve antrenör olan 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin'le (48) Ağrı Dağı tırmanışına başladı. Sırtlarında 10 gün yetecek kadar malzeme dolu çantaları ile tırmanışa geçen 2 arkadaş, 3 bin 500 metrede kamp kurdu.



TÜRK KADINI İSTERSE YAPAR
Eksi 47 dereceyi gören ve hava şartlarının düzelmesi için bekleyen Kalkan ve Keskin, ilk zirve denemesinde olumsuz hava şartları sebebiyle 4 bin 200 metreden geri döndü. Kamplarını 4 bin 100 metreye taşıyan 2 kadın dağcı, hava şartlarının iyileşmesiyle 27 Ocak'ta, 5 bin 137 metrelik zirveye ulaşmayı başardı. Soğuk hava sebebiyle saçları buz tutan iki kadın dağcı zirvede zafer pozu verdi. İki kadın dağcının hiçbir lojistik destek almadan zirve yapmasının önemli olduğunu ifade eden Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. Bu tırmanışta, 2000'de Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İskender Iğdır'ı da andık. Zirvede de aşırı soğuk sebebiyle ancak 15 dakika durabildik. İnerken, neredeyse donuyorduk. Soğukla hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verdik" dedi.

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İki kadın Türkiye’nin çatısında
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