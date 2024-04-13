İki kadının sevgili kavgası “Bırak onun peşini, sana yar etmem”

İstanbul'da iki kadın arasında yaşan sevgili kavgası adliyelik oldu. İlginç olay, iki kadın arasındaki Whatsapp yazışmasıyla başladı. İstanbul Tuzla'da yaşayan Dilek Ö. (34) ve sevgilisi Orhan D'nin arası bir süre önce bozuldu. Buna neden olan ise, Orhan D'nin eski sevgilisi Belma I. (53) oldu. İddiaya göre; Belma I, ayrılığı hazmedemeyerek eski sevgilisinin yeni sevgilisine mesaj atıp hakaret etti.Belma I. mesajlarında "Orhan, yalvarıyor. 'Beni kurtar' diyor. Bırak onun peşini. Sen Orhan'ı kandırabilirsin, beni değil. Sana yar etmeyeceğim görürsün. Ben sana hediye ettim ama geri alacağım. Adresini buldum, mahallene gelip seni herkese rezil edeceğim, saçını başını yolacağım" ifadelerini kullandı. Mesajlar karşısında şok yaşayan Dilek Ö. kendisine hakaret ve tehdit yağdıran kadından şikâyetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Belma I. ifadesinde suçlamaları redderek, Orhan D'nin kendisine Dilek Ö'den ayrılmak istediğini söylediğini öne sürdü: "Orhan ondan kurtulmak istiyordu. Bu durumu konuşmak için kendisini aradım ve peşini bırakmasını söyledim. Aramızda tartışma oldu. Hakaret ve tehditte bulunmadım. Mesaj da atmadım" dedi. Ancak WhatsApp'tan attığı mesajlar dosyaya delil olarak girdi.Savcılık, Orhan D'nin Belma I. ile birlikteyken Dilek Ö. ile birlikte olması nedeniyle tarafların anlaşmazlık yaşadığını belirtti. İki kadının yazışmaları incelendiğinde, Belma I'nın Dilek Ö'ye hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğinin anlaşıldığını aktardı. Belma I. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma dosyasına, tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağının belirlenmesi için uzlaştırmacı atandı.