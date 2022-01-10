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Giriş Tarihi: 11.1.2022

İki kahramanın aileleri galada buluştu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İki kahramanın aileleri galada buluştu
Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'lıların şehit ettiği Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.



EREN'İM SANKİ YANIMDAYDI
Filmin özel gösterimine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve ailesi, Şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik, ailesi ve oyuncular katıldı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte filmi izleyen şehit astsubay Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik, "Filmi izlerken çok duygulandım. Bu bölgenin yeri benim için çok ayrı.



Eşimle Rize'de tanıştık ve sonra Hatay'da evlendik. Eşimle Karadeniz'de tanıştık, burada veda ettik" dedi. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ise, filmde oğlunu canlandıran oyuncular Rahman Beşel ve Eren'in küçüklüğünü canlandıran 5 yaşındaki Ömer Asaf Kurtuluş ile birlikte izlediğini ve çok duygulandığını anlatarak "Filmi Ankara'da Cumhurbaşkanımızla izlediğimde de çok ağlamıştım. Yine gözyaşımı tutamadım. Eren'imi oynayan Rahman ve Ömer Asaf yanımdan hiç ayrılmadılar. Eren'imin kokusunu hissettim, sanki yanımda oturuyordu. Onlar da artık benim evladım" dedi. Filmi 1 Ocak'tan bu yana 500 bin kişi izledi.

EREN ABİ, FERHAT KOMUTANIM İYİ Kİ VARSINIZ
Sinemada filmi izleyen ortaokul öğrencisi Esra Görmüş, "Arkadaşlarımla sinemaya geldik. Hep birlikte 'İyi varsın Eren abi, iyi ki varsın Ferhat komutanım' diyoruz" dedi. Almina Özdemir ise, "Duygu dolu bu filmi izlediğim için çok mutluyum. Eren abimiz ve Ferhat komutanımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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İki kahramanın aileleri galada buluştu
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