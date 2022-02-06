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Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:38 Son Güncelleme: 6.2.2022 13:42

İki kardeş tek tabutta toprağa verildi

HAMZA ALP
İki kardeş tek tabutta toprağa verildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde iki gün önce ahşap evde çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi Kırıkbozu mevkisindeki tek katlı ahşap barakada önceki gün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Eymen ile 8 aylık kardeşi Yaman Bulut Alantepe'nin Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

İki kardeşin cenazeleri aynı tabuta konularak yangının çıktığı mahalledeki Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi.

Kardeşlerin naaşları, öğle vakti öncesi kılınan cenaze namazının ardından farklı mezarlara defnedildi.

Cenaze töreninde çocukların ailesi güçlükle ayakta durdu.

Cenazeye çocukların ailesinin yanı sıra Korgan Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile çok sayıda kişi katıldı.

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İki kardeş tek tabutta toprağa verildi
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