İki kazada iki çocuk öldü

Bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen trafik kazalarında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Dün Mardin Nusaybin karayolunda meydana gelen kazada polis memuru Ferhat B. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada henüz bir aylık olan Yiğit Ege B. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Rozerin Nuda Özalp (15) hayatını kaybetti. Sinop'ta Yaykıl mevkiinde meydana gelen kazada sürücü Ö.Ç.'nin kullandığı otomobil yolun solunda bulunan kaldırıma vurarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 5 yaşındaki Y.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.