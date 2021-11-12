İki metrelik Kangal büyük ilgi gördü

Milyonlarca Sivaslı'nın yaşadığı İstanbul'da 12'ncisi düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri başladı. Sivas'ın yöresel ürünlerinin sergilendiği, 16 ilçesinde yer alan güzelliklerin tanıtıldığı etkinlik, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor. SABAH'a konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "İstanbul'da en fazla Sivaslı var. Bu büyük bir beşeri sermayedir. Bu sermayeyi hem canlı tutmak hem de memleketlerine olan bağını diri tutmak istiyoruz" dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla ilgiyi Kangal çoban köpekleri çekti. Kangal Kaymakamlığı tarafından yetiştirilen ve boyu 2 metreyi aşan "Karabaş", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Etkinlik yarına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. -