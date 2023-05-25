İki yaşındaki çocuk pencereden düştü: Bir bağırtı oldu biz de koştuk!

Olayı gören Bülent Kavakcıoğlu, "Biz burada otururken ses duyduk. 2 yaşında bir çocuk arabanın üzerine düştü. Bir bağırtı oldu, annesi bağırdı. Biz de koştuk ama korktuğumuzdan müdahale edemedik. Ambulansa haber verdik. Burada pazar kurulduğu için ambulans geç geldi. 5 dakikalık yere 15-20 dakikada geldi. Biz bu pazardan şikayetçiyiz. Burada yangın ya da başka bir sorun olduğunda ambulans geç geliyor" dedi.