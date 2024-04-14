İkinci adama huzur bozma soruşturması

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Ali Ç. (50) eşinin kendisini terk edip Yaşar Ç. ile yaşamasının ardından soluğu savcılıkta aldı. İddiaya göre eşi Eylem Ç.'nin ilk evliliğinden olan 3 çocuğunu da alarak Yaşar Ç.'nin evine gittiğini söyleyen Ali Ç., "Eşimle konuşmaya gittiğimde suçluluk duygusuyla beni kovdu. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Böylelikle sevgilisiyle daha rahat görüşebiliyor. Huzurumu bozuyor" dedi.İfadesi alınan Yaşar Ç., Eylem Ç. ile 7 yıldır arkadaş olduğunu, aralarında gönül bağı bulunmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ise ikinci adamla ilgili soruşturma başlattı.