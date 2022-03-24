Son dakika: Samuray kılıçlı vahşette skandal rapor: Şizofreniye şeker hastalıklı açıklama!

"ADLİ TIP HATALI" DENİLDİ

Tüm bu raporlara rağmen yarın görülecek olan davanın ikinci duruşması öncesi, sanık Can Göktuğ Boz'un avukatı, ceza sorumluluğunun olmadığına ilişkin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman'ından mütalaa alarak dosyaya sundu. 9 sayfalık uzman hekim mütalaasında sanığın daha önceki tedavi evraklarının incelendiği belirtilerek, aralıklı psikolojik tedavi aldığı ve 2014 yılında düşünce bozukluğunun kaybolduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akıl sağlığı yerinde' raporlarının hatalı olduğu kanısına varıldığı belirtildi.