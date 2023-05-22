İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı? İkinci tur yurt dışı oy kullanma tarihleri ve sayısı...

İkinci tur yurt dışı oy kullanma işlemi sona eriyor. Yapılan açıklamaya göre; seçime katılımın tam olması halinde yurt dışında 3 milyon 286 bin 786 kişi oy kullanabilecek. Öte yandan "İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte İkinci tur yurt dışı oy kullanma sürecine dair merak edilenler.