Haberler Yaşam Haberleri İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı? İkinci tur yurt dışı oy kullanma tarihleri ve sayısı...
Giriş Tarihi: 22.5.2023 14:50

İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı? İkinci tur yurt dışı oy kullanma tarihleri ve sayısı...

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülkede 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde yeniden sandık kurulları oluşturuldu. Vatandaşlar 2. Tur için yeniden sandık başına gitti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında 21 Mayıs Pazar günü saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı. Peki, İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı? İşte yurt dışı oy kullanma tarihleri ve kişi sayısı gibi merak edilen o detaylar.

İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı? İkinci tur yurt dışı oy kullanma tarihleri ve sayısı...

İkinci tur yurt dışı oy kullanma işlemi sona eriyor. Yapılan açıklamaya göre; seçime katılımın tam olması halinde yurt dışında 3 milyon 286 bin 786 kişi oy kullanabilecek. Öte yandan "İkinci tur yurt dışı oy kullanma ne zaman sona erecek, kaç kişi oy kullandı?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte İkinci tur yurt dışı oy kullanma sürecine dair merak edilenler.

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YURT DIŞI OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün başladı, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

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Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

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Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

OYLAR ANKARA'YA GELECEK


Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

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Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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