İkiz doktorları katliam ayırdı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde eski damadın boşandığı eşinin annesini ve kardeşini öldürmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. 5 ay önce eşinden boşanan Rahime Yıldız, üç çocuğu ile birlikte annesi Şerife Yıldız'a (74) yakın bir evde yaşamaya başladı. Esi eş Uğur Doğan (45) önceki gün çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti.Çocukların "Annemiz anneanneme gitti" demesi üzerine Doğan, çocuklarını yanına alıp otomobille eski kayınvalidesinin evine gitti. Doğan eve 2 kilometre uzaklıkta çocuklarını indirdi. Eve gelen Doğan bahçede ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra "Sana akıl verenleri öldüreceğim" diyerek ruhsatsız tabancasını çıkarıp ardı ardına tetiğe bastı.Doğan, bahçede yufka ekmek yapan Şerife Yıldız, baldızı aile hekimi Sümeyye Ergin (31) ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'ı vurduktan sonra intihar etti. Anne ve kızı olay yerinde yaşamını yitirirken, Cennet Yıldız hastaneye kaldırıldı. Öte yandan üç ay önce evlenen ve sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapan Sümeyye Ergin'in ikizi olan Fatih Yıldız'ın da uzman doktor olduğu öğrenildi.Anne ve kızının cenazeleri gözyaşları arasında Akkuyu Mezarlığı'nda dün toprağa verildi. Ankara'da görev yapan 14 yıllık imam Ali Yıldız, annesi ile kız kardeşinin cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hâkim olamadı.Yıldız, "Acımız çok büyük. Bugüne kadar binden fazla cenaze namazı kıldırttım ama ilk kez birinci derece yakınımın cenaze namazını kıldırıyorum. Yükümüz çok ağır" dedi. Doğan ise yakınları tarafından Kızılkaş Köyü'nde defnedildi.