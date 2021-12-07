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Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:10 Son Güncelleme: 7.12.2021 15:32

İkiz plakayla korsan taksicilik yapan sürücü yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İkiz plakayla korsan taksicilik yapan sürücü yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polislerince gerçekleştirilen taksi denetimleri sırasında durdurulan bir aracın sahte plakayla ticari taksi gibi çalıştırıldığı belirlendi. "İkiz plaka" kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 20 bin 209 lira para cezası kesilirken, araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan aracın motor/şase numaraları sorgulandı. Sorgulamada aracın gerçek plakasının farklı olduğu ve farklı marka araca ait olduğu, "ikiz plaka" yapılarak ticari taksi olarak çalıştırıldığı ve yolcu taşındığı tespit edildi. Ardından araç sürücüsü Şükrü D.'ye başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmaktan 6 bin 687 lira, 2.kez yetki belgesiz 'korsan' taşımacılıktan 13 bin 400 lira ve araç tescil belgesini araçta bulundurmamaktan 122 lira olmak üzere, toplam 20 bin 209 lira cezai işlem uygulandı. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü Şükrü D. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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İkiz plakayla korsan taksicilik yapan sürücü yakalandı
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