İkiz plakayla korsan taksicilik yapan sürücü yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında durdurulan aracın motor/şase numaraları sorgulandı. Sorgulamada aracın gerçek plakasının farklı olduğu ve farklı marka araca ait olduğu, "ikiz plaka" yapılarak ticari taksi olarak çalıştırıldığı ve yolcu taşındığı tespit edildi. Ardından araç sürücüsü Şükrü D.'ye başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmaktan 6 bin 687 lira, 2.kez yetki belgesiz 'korsan' taşımacılıktan 13 bin 400 lira ve araç tescil belgesini araçta bulundurmamaktan 122 lira olmak üzere, toplam 20 bin 209 lira cezai işlem uygulandı. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü Şükrü D. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.