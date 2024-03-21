İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde 3 apartman dairesinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretildiğini belirledi. Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şok baskınlar da, 4 iklimlendirme kabini, 4 havalandırma sistemi, led ışık sistemi, kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan malzeme, 1,5 kilogram kubar esrar, ekili halde 121 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kokain ele geçirdi.