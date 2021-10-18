İl Sağlık Müdürü Kağıthane’yi ziyaret etti: ‘Kovid-19’a karşı en güçlü silahımız aşı’ dedi

Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından İstanbul'da koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye gösterilen Kağıthane Belediyesi'nin çalışmalarını değerlendiren Başkan Öztekin: "Temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması noktasında sahada koronavirüsle dört koldan mücadele ediyoruz. Pandemi nedeniyle; evden çıkamayan vatandaşlarımıza 120 bin gıda kolisi, 7 buçuk milyon maske, 700 bin kolonya, 25 bin meyve sepeti dağıttık. İşyeri tam kapalı esnaflarımıza 1000'er TL'lik destekte bulunduk. Öğrencilerimiz sınavlarına rahat hazırlansınlar diye online kurslar açtık. İlçemize 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırırken sağlık çalışanları için de yurt ve otelleri konaklama yerlerine dönüştürdük. Kağıthane'de 65 yaş üzeri güngörmüşlerimiz, engellilerimiz ile karantinada olan vatandaşlarımızın market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasından hijyen ürünlerinin teminine kadar her anlamda kendilerine destek olduk. Bu saydıklarım sadece ülkemiz için değil; dünya belediyeciliği için de örnek bir çalışmadır" şeklinde konuştu.



KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILANMA ORANIMIZ YÜZDE 85'E YAKLAŞTI



İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, Kağıthane Belediyesi'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmek adına; ''Belediye başkanımıza gerek halk sağlığının korunması gerekse sağlık çalışanlarına sunduğu destekler adına teşekkür ediyorum. Pandemi henüz bitmiş değil. Pandemi ile mücadelede en güçlü silahımız aşılar. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Kent genelinde koronavirüse karşı aşılanma oranımız yüzde 85'e yaklaştı. İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı.'' dedi.