İlayda öldü, anne ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde metro yakınında anne-kıza bıçaklı saldırı gerçekleşti. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. parkta bankta oturan tanımadığı anne Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada da kendisini suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı. Sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlayda Alkan dün Torbalı ilçeside gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gözaltına alınan Y.Y.'nin bir devlet hastanesinde memur olarak görev yaptığı ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu öğrenildi. Y.Y., ifadesinde arkadaşlarıyla içki içtiğini, sonrasında tek başına evine gitmek için otobüs duraklarına yürüdüğü sırada anne-kızı görüp olayı gerçekleştirdiini, aşırı alkollü olduğu için başka birşey hatırlamadığını söyledi.