İlginç Bilgiler: Hiç Duymadığınız, Değişik, Duyanı Şaşkına Çeviren Dünyanın En İlginç Bilgiler

Bazı zamanlar internete sadece araştırmak yapmak için gireriz. İlginç bilgileri araştırmak en eğlenceli araştırmalardan biri olabilir. Her insanın değişik bilgiler öğrenme merakı olduğu için de biz de sizin için bir kolaylık yapmaya karar verdik. Kısa ilginç bilgiler seviyorsanız bu yazımız tam size göre.

Dünyanın En İlginç Bilgileri

Hem eğlenmek hem de öğrenmek isteyenler her zaman ilginç bilgileri araştırırlar. İşte dünyanın en ilginç bilgilerinden bazılarını sizler için hazırladık;

Hepimizin bildiği Titanik hikayesi yaşanmadan tam 14 yıl önce kitabı yazılmıştır.

Şimdilerde sos olarak kullandığımız ketçap 1800'lü yıllarda ilaç olarak satılıyordu.

Hapşırık anlık ölüm olarak bilinir. Her hapşırdığımızda beyin hücrelerimizin bir kısmı ölür.

Hayatımızın yaklaşık olarak 6'da 1'i çarşamba günlerine denk gelir.

Her insan hayatı boyunca ortalama 25 kg deri kaybeder.

1 kilo limonun içinde bulunan meyve şekeri 1 kilo çileğin içinde bulunandan daha fazladır.

Sabahları elma yemek kahve içmekten daha etkilidir. Daha fazla uyarıcı ile daha kolay uyanırsınız.

Kereviz o kadar kalorisizdir ki kereviz yerken harcadığınız kalori kerevizin içindeki kaloriden fazladır.

Salatalığın %96'sı sudan oluşur.

Elinizdeki tırnaklar ayağınızdaki tırnaklara göre 4 kat daha hızlı uzar.

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest'te internet çeker.

Paraguay bayrağının önü ve arkası birbirinden farklıdır. Bu özelliğe sahip tek bayrak Paraguay bayrağıdır.

Venüs gezegeninde geçen 1 gün dünyada geçen 1 yıldan daha uzundur.

Bal çürümeyen tek yiyecek türüdür.

Gıda renklendiricisi kullanılmazsa kolanın orijinal rengi yeşil olacaktır.

Dünyada bulunan insanların sadece %12'si solaktır.

İnsan vücudunda parmak izi ve dil izi eşsizdir.

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