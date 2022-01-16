Haberler Yaşam Haberleri İlginç dava: Adliyeye gidemeyince mahkeme evinde yapıldı!
Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:05

İlginç dava: Adliyeye gidemeyince mahkeme evinde yapıldı!

DHA
İlginç dava: Adliyeye gidemeyince mahkeme evinde yapıldı!

Kahramanmaraş'ta, Şaziye Değer (85) hastalığı nedeniyle tanık olduğu dava için adliyeye gidemeyince hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, evine geldi. Evde yapılan duruşmada hasta yatağında ifadesi alınan Değer, uygulamanın güzel olduğunu belirterek hakime teşekkür etti.

Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptali ve tescili davasında hakim, dosyada tanık olarak gösterilen Şaziye Değer'in talimatla ifadesinin alınmasını istedi. Davanın avukatlarından Muhammed Burak Hurç, Şaziye Değer'in hastalığı nedeniyle adliyeye gelecek durumda olmadığını, bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın sunduğu 'evde adalet hizmeti' çerçevesinde ifadesinin evinde almasını talep etti. Hurç'un isteğini yerinde bulan hakim, yanına aldığı katip ve mübaşir ile Karaziyaret Mahallesi'ndeki Şaziye Değer'in evine gitti.
Şaziye Değer, rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamadığı için hakimi hasta yatağında karşıladı. Adliyede olduğu gibi Şaziye Değer'e doğruları söyleyeceğine dair yemin ettirilmesiyle başlayan duruşmada hakim, tanığı dinledi. Söyledikleri katip tarafından dava dosyasına kaydedildikten sonra ifadesinin çıktısı alınarak okuma-yazma bilmeyen Şaziye Değer'e parmak bastırıldı. Değer'in ifadesinin alınmasıyla tamamlanan duruşma ertelenirken, mahkeme heyeti evden ayrıldı.
Avukat Muhammed Burak Hurç, bir hukuk mahkemesince tanığın evde dinlenmesinin Kahramanmaraş'ta bir ilk olduğunu söyledi. Hakimin eve gelmesinin 'evde adalet hizmeti' kapsamında olduğunu ifade eden Hurç "Tanığımız 85 yaşında, ağır engelli ve yürüyemeyecek durumdaydı. Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce talimatla dinlenmesine karar verilmişti. Biz de hastalığı nedeniyle tanığın mahkemeye gelemeyeceğine ilişkin beyanda bulunduk. Mahkeme taleplerimizi yerinde görerek tanığı evinde dinledi. 'Evde adalet hizmeti' kapsamında tanığın beyanları alınmış oldu. Bu vesileyle adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu" dedi.
Şaziye Değer ise sağlık durumunun adliyeye gidecek durumda olmadığını, bunu da avukatına söylediğini belirterek "Hasta olduğum için adliyeye gidemedim. Taş var, her yerim ağrıyor. Hakim bey evime geldi, beni dinledi. Allah, razı olsun" diye konuştu. Şaziye Değer'in kızı Gülcan Karapınar ise annesinin hastalığının dikkate alınması sonucu mağdur edilmediklerini belirterek, uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
Son dakika | Eğitimde, "öğretmen devrimi"! Öğretmen odaklı eğitim modeli
Hatay'daki çifte cinayette korkunç detaylar! Hobi kılıçları yüzünden işlenmiş
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Yunanistan hakkında flaş iddia! Karasularında 12 mil talebinden vazgeçti
ARKADAŞINA GÖNDER
İlginç dava: Adliyeye gidemeyince mahkeme evinde yapıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA