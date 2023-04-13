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Giriş Tarihi: 13.4.2023 17:14 Son Güncelleme: 13.4.2023 17:26

İlhan Demir, GSB Okul Sporları Daire Başkanı oldu

İlhan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Okul Sporları Daire Başkanı olarak atandı. Demir ayrıca Özel Sporcular Spor Federasyonu yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütüyor.

İlhan Demir, GSB Okul Sporları Daire Başkanı oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İlhan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Okul Sporları Daire Başkanı olarak atandı. Demir ayrıca Özel Sporcular Spor Federasyonu yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütüyor.

İLHAN DEMİR KİMDİR?

İlhan Demir, aslen Kars Kağızmanlı olup Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunu olan İlhan Demir medya alanındaki başarılı çalışmaları sonrasında 2007 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Basın biriminde göreve başlamıştır. 2012 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 2018 yılından itibaren de Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanarak bu görevi beş yıl yürütmüştür.

Özel Sporcular Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesi de olan İlhan Demir, 2023 yılı mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Okul Sporları Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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İlhan Demir, GSB Okul Sporları Daire Başkanı oldu
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