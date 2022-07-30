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Giriş Tarihi: 31.7.2022

İlhan İrem’e veda

Böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda eden sanatçı İlhan İrem, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı. İrem’in eşi Hansu İrem, “Her zaman bizimle olacak” dedi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
İlhan İrem’e veda
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü sanatçı İlhan İrem (67) için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. İrem'in cenazesi, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu. Tabut AKM'ye alkışlar eşliğinde getirildiği sırada, İrem'in 'Son Selam' şarkısı salonda yankılandı. 2006'da Harbiye Açıkhava'da verdiği konserden kısa bir dinleti ile 'Konuşamıyorum' şarkısının görüntüleri ekrana yansıtıldı.



Törende duygusal anlar yaşayan İlhan İrem'in eşi Hansu İrem, "Beraberliğimiz hiç bitmeyecek. İlhan Bey'in konserleri devam edecek. Her zaman bizimle olacak. Bizi bırakmadı ve bırakmayacak" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, "İlhan İrem müziğimize yaptığı olağanüstü katkılarının yanı sıra dünyayı yaşanılır kılan dönüştürücü gücün sevgi olduğunu inatla ve sürekli olarak vurgulayan büyük bir ozandı. İyileştiren bir müzik yapıyordu. Düşmanlığı değil barışı hedefleyen, öfkenin yerine sevgiyi koyan İlhan İrem gidişiyle tüm Türkiye'yi birleştirmeyi başardı. Onu müziğiyle, kelimeleriyle ve tabutunun Türk bayrağına sarılmasını isteyecek kadar büyük memleket aşkıyla sonsuza dek hatırlayacağız" diye konuştu. İrem'in naaşı Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.



DOSTLARI ANLATTI: ONU TANIDIKÇA SEVDİK

İrem'in ilk plağını 18 yaşında çıkardığını hatırlatan besteci ve yorumcu Ali Kocatepe, "Öyle güzel 'Boş ver arkadaş' dedi ki... Yer yerinden oynadı. Onu tanıdıkça sevdik" diye konuştu.
Müzisyen Coşkun Demir, Melih Kibar ve Çiğdem Talu vasıtasıyla 1980'de İrem ile tanıştığını ve 50 yıldır iyi dost olduklarını vurgulayarak, "Hiç kardeşim olmadı. Onu kardeşim belledim. Son 1 yıldır onu göremedim. Sevgili eşinden haber alıyordum. Hansu dev gibi kalbi olan bir eş. Ben onu teselli edeceğime o beni teselli etti" ifadelerini kullandı.
Yapımcı Hakan Eren ise, İrem'in 30'uncu sanat yılında kendisine özel bir kayıt gönderdiğini belirterek, "Ben bunu yayınladığım zaman radyonun önü konser kalabalığı kadardı. İletişimimiz hiç kopmadı. Gerçek sanatçılar her zaman yaşar. İşte gerçek sanatçı ve her zaman yaşayacak. Uzun zaman görüşemeyince, 'Bedenen değil, ruhen beraberiz' derdi. Her zaman ruhen beraber olacağız" dedi.
Son 7 yıldır İlhan İrem ile birlikte çalışan gitarist Onur Ataman, birlikte çıktıkları ilk konserin ardından İrem'in ekibe gönderdiği maili okudu. Mektupta yer alan, "Kâinat bazı zamanlarda bazı insanlara büyülü bir dokunuş yapar. Bu ışığın içine girdiniz. Muhteşem bir konser verdik. Harika bir performans sergilediniz. Hayatın her anı kristal. Kalbinizin sesini dinleyin. Masumiyet en değerli şey. Önünüze çıkan engellerde hatırlamanız için sizinle bu mesajı paylaşıyorum. Işık ve sevgiyle..." ifadeleri dikkat çekti.

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İlhan İrem’e veda
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