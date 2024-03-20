İliç faciasında yeni tutuklama

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı. İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İliç'te milyonlarca metreküp toprağın kaydığı maden sahasında son olarak işçilere ait araç bulunmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.