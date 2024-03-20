Haberler Yaşam Haberleri İliç faciasında yeni tutuklama
Giriş Tarihi: 20.3.2024 17:14 Son Güncelleme: 20.3.2024 17:47

İliç faciasında yeni tutuklama

Erzincan İliç’teki maden ocağında 13 Şubat günü yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
İliç faciasında yeni tutuklama

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı. İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İliç'te milyonlarca metreküp toprağın kaydığı maden sahasında son olarak işçilere ait araç bulunmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İliç faciasında yeni tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA