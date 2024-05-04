İliç’ te göçükte cansız bedenlerine ulaşılan 2 işçi toprağa verildi

Erzincan İliç ilçesi Altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden cenazesine ulaşılan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz İliç'te Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı Maden Ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir pikap bulunurken, 5 Nisan günü de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın ve 66 gün sonra da Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek; Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Cenazelerine ulaşılan maden işçileri Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazelerinin Öğlen namazına müteakiben İliç merkez Yusuf Ziya Demir camiinde il müftüsü Muharrem Gül tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Merkez mezarlığında defnedildi.

Yusuf Ziya Demir camiinde kılınan cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları Ömer Özbay. Mehmet Emre Canpolat, İliç kaymakamı Meriç Dinçer, Kamu kurum ve kuruluş müdürleri, cenaze yakınları, iş arkadaşları ve iliçliler katıldı.