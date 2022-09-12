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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:05

İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu

Ankara'da S.A., ablası G.S. ve onun ilişki yaşadığı E.K.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

DHA
İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335'inci Sokak'ta meydana geldi. S.A., ablası G.S. ve E.K.'nın ilişki yaşadıklarını öğrendi. Buna karşı çıkan S.A., ikilinin yaşadığı evin önünde beklemeye başladı. S.A., dışarıya çıktıkları sırada elindeki pompalı tüfekle ablası ve sevgilisine 5 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.S. ve E.K., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. G.S. ve E.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından kaçan S.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu
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