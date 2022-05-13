İlk bıçak darbesini sırtına vurdu! Son nefesini merdivende vermiş

Ünlü bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, Şişli ilçesindeki Kurşun sokak'ta ikamet ediyordu. Ramazan Bayramı için kendisini arayanlar telefona çıkan olmayınca polise ihbarda bulundu. Evde cesedine ulaşılan Ünlü'nün 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, bahsi geçen kişinin izine ulaşmak için güzergahı adım adım takip etti. Beyoğlu'daki bir otelde kaldığı belirtilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Cenk Çağın Ünlü'nün öz kardeşi Cem Ünlü olduğu ortaya çıktı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ve kanlı kıyafetlerle birlikte ele geçirilen Cem Ünlü, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

LÜBNAN, ÜRDÜN, RUSYA VE FİNLANDİYA

Öte yandan konuyla ilgili orta çıkan yeni detaylara göre şüpheli kardeş Cem Ünlü'nün emniyette ve adliyede alakasız şeyler anlatıp ifade vermekten çekindiği öğrenildi. Cem Ünlü'nün ben Rusya'da, Ürdün'de Lübnan'da bulundum. Ben Türk bile değilim, 14 Şubat 1994 yazmışlar doğum günüme bu bile olmayabilir dediği iddia edildi. Ayrıca Cem Ünlü'nün kaldığı otelde yakalandığı sırada üzerinde bin lira para olduğu öğrenildi. Cinayet sebebine dair bir bilgi paylaşmadığı öğrenildi.

SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan binlerce kilometre uzaktan gelip ağabeyini öldürdüğü öne sürülen Cem Ünlü'nün ilk bıçak darbesini ağabeyinin sırtına vurduğu ardından defalarca bıçakladığı değerlendirildi. Teras katın merdivenlerinin önünde bulunan ağabeyin cesedinde tam 21 kesik olduğu görülmüştü.