İlk görev yeri olan Adıyaman’da, kaldığı otel yıkılan uzman çavuş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da, yıkılan binalardan biri de Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi'ndeki Ünal Otel oldu. Yalova Üniversitesi'nde İlk ve Acil Yardım Bölümü'nü bitirip, Foça'da 6 aylık askerlik görevini yaptıktan sonra sınavlara girip uzman çavuş olan Emir Özalp, 5 Şubat günü ilk görev yeri olan Adıyaman'a gitti. Birliğine katılmadan önce saat 17.00 sıralarında Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi'ndeki Ünal Otel'e giriş yapan Özalp, sabaha karşı meydana gelen depreme yakalandı.