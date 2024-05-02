İlk maaş öğrencilere

Büyükorhanlı 70 üniversite öğrencisine burs veren Büyükorhan Gençlik Derneği'ne (BÜGED) ilk maaşını öğrencilere burs verilmek için bağışlayacağının sözünü veren Turhan'ın yaptığı örnek davranış Türkiye'deki tüm belediye başkanlarına örnek olacağına benziyor. 10 bin nüfuslu Büyükorhan ilçesinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile herkesin takdirini kazanan Büyükorhan Gençlik Derneği, (BÜGED) ilçedeki kısıtlı imkanlarına rağmen büyük işlere imza atıyor. İlçede faaliyet gösteren ve görev yapan tüm iş adamları, esnaf ve mülki amirleri ziyaret eden (BÜGED) üyesi gençler yapacakları projeleri anlatıp işbirliğiyle güzel işlere imza atıyor. En son göreve yeni seçilen Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan'ı ziyaret ederek yaptıkları ve yapacakları projeleri anlatarak destek istedi. Büyükorhanlı gençleri dinleyen Başkan Turhan, ilk alacağı maaşını öğrencileri burs için kullanılmak üzere bağışlayacağının sözünü verdi. Turhan, "Biz eğitimi çok önemsiyoruz, eğitim ile alakalı her projenin her etkinliğin içerisinde olacağız. İlçemizden böyle gençler çıkması bizleri gururlandırıyor. Türkiye'deki belediye başkanlarına örnek olmasını istiyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olmaya devam edeceğim" dedi. İHA