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Giriş Tarihi: 24.5.2023

İlk milli uçak sergileniyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İlk milli uçak sergileniyor
Kayserı Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu özel alanda Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretimi yapılan "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A uçağını sergilemeye başladı. 29 Mayıs 1937'de Üsteğmen İrfan Bey'in idaresinde Ali Dağı'nın eteklerinden havalanan ilk uçağın uzunluğu 7.40 metre, kanat açıklığı 10.58 metre, yüksekliği ise 2.85 metre. Tek kişilik olan ve gündüz şartlarında görev yapabilen, burun kısmında bulunan tek motorlu, pervaneli ve üstten tek kanatlı "Av" uçağı olarak görev yapan uçakta, 3 makineli tüfek yuvası da buluyor.

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İlk milli uçak sergileniyor
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